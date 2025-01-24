В Новосибирске установили личность водителя, который чуть сбил пожилую женщину

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции Новосибирска установили личность водителя, который 23 января на улице Дуси Ковальчук проехал на запрещающий сигнал светофора.

Ситуация едва не привела к ДТП с участием пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 24 января.

Запись с видеорегистратора, опубликованная в телеграм-канале АСТ-54 black, зафиксировала момент, когда водитель автомобиля Honda проехал на «красный» свет через пешеходный переход, по которому шла пенсионерка. Женщина смогла избежать столкновения с машиной, уклоняясь от капота.

В пятницу стало известно, что за рулём находился мужчина 1997 года рождения. На него составлен административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора, что влечет штраф в 1500 рублей. Водителю также проведена профилактическая беседа.