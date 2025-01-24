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общество

В Новосибирской области ищут подрядчика за 1 млн рублей для захоронения защитников Родины

Фото: Сиб.фм

На портале госзакупок опубликован тендер на оказание ритуальных услуг для погребения военных. Заказчиком выступает администрация Северного района Новосибирской области. Начальная цена – 998 тысяч рублей.

«Услуги должны быть оказаны в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными в Новосибирской области на момент оказания услуг», – указано в описании объекта закупки, обратил внимание Сиб.фм.

В документе отмечается, что подрядчик должен предоставить полный комплекс ритуальных принадлежностей: восьмиконечные православные кресты из массива дерева, траурные венки, изготовленные из искусственных цветов, металлические ограждения для могил и именные таблички.

Как указано на госзакупках, окончание подачи заявок – 3 февраля. Контракт будет действовать до 20 декабря 2025 года.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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