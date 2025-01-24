В Новосибирской области началась реализация проекта «Чистый воздух»

Проект газовой котельной разрабатывают в регионе.

В этом году в поселке Ложок Искитимского района Новосибирской области начнется строительство газовой котельной в рамках нацпроекта «Чистый воздух». Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Евгений Шестернин. Пишет Atas.info.

Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2019 году и охватывает 12 городов. Завершение мероприятий по снижению выбросов запланировано на 2026 год.

«Мы наладили плотное взаимодействие с федеральными ведомствами. В этом году планируется разработка проекта газовой котельной в микрорайоне Ложок и начало его реализации. Кроме того, планируем перевести с угольного на газовое отопление не менее 25 домов», — отметил Евгений Шестернин.

Напомним, что в Новосибирске зафиксировали превышение формальдегида в воздухе