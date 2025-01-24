В Новосибирской области снизился объем автокредитов

Объем автокредитования снизился в регионе.

В Новосибирской области сократилось количество и объем выданных автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, в IV квартале 2024 года число автокредитов в стране упало на 44% по сравнению с III кварталом.

Однако в некоторых регионах России зафиксировали рост. Так, лидером стал Красноярский край (8,3 млрд руб.), следом — Новосибирская область (7,3 млрд руб.) и Иркутская область (6+ млрд руб.).

Также уточняется, что с октября 2025 года регулятор планирует ужесточить условия — теперь при займе свыше одного миллиона рублей потребуется подтверждение дохода.

Напомним, что в Новосибирске водителей будут штрафовать за кофе и мороженое за рулём