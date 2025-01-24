В Новосибирской области в 2024 году закрылись 6 тыс. организаций

При этом 1,7 тысяч коммерческих организаций были ликвидированы по инициативе собственников.

В 2024 году в Новосибирской области зарегистрировано 4,3 тыс. новых коммерческих организаций, в то время как 6 тыс. организаций прекратили свою деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС региона.

Из числа ликвидированных коммерческих организаций, 1,7 тыс. были закрыты по инициативе собственников, а 4,3 тыс. — исключены из реестра по решению регистрирующего органа.

Согласно данным УФНС, 72% организаций, исключенных из ЕГРЮЛ в административном порядке, в 2024 году не уплачивали налоги или уплатили их в незначительном размере — в общей сумме 4,4 млн. руб. Это свидетельствует о том, что эти организации фактически не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность.