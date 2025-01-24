В Новосибирской области высказались об установке бэби-боксов

В Новосибирской области в 2024 году были зарегистрированы два случая, когда женщины избавились от своих новорожденных детей.

В одном случае ребенок был утоплен в ведре, в другом — выброшен на помойку. Эти события вновь привлекли внимание к теме установки бэби-боксов — специальных контейнеров для оставления младенцев в медучреждениях. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В некоторых российских регионах такие проекты были реализованы, однако в Новосибирске бэби-боксы не установлены. Попытки НКО продвинуть эту идею в 2011 году не увенчались успехом. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, Надежда Болтенко, высказалась в поддержку этой инициативы, заявив, что бэби-боксы могут помочь спасти жизни и здоровье младенцев, оказавшихся ненужными матерями. Она подчеркнула, что такие практики уже существуют в других регионах России.

Руководитель общественной благотворительной организации «Семья и дети», Надежда Артемова, выразила противоположное мнение, заявив, что установка бэби-боксов — это коммерческий проект, который не решает проблему отказа от детей. Она предложила вместо этого системные меры поддержки женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, чтобы предотвратить такие трагедии.