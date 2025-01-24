Вектор развития науки обсудили в Новосибирской области

Основные направления развития науки были рассмотрены 24 января на заседании коллегии областного министерства науки и инновационной политики.

В Новосибирской области выполнены все задачи, поставленные в рамках национального проекта «Наука и университеты». В 2024 году президентом России определены новые национальные цели до 2030 года, среди которых рост объема научных исследований и разработок является частью цели «Технологическое лидерство». Для реализации научно-технологической политики принята региональная программа «Научно-технологическое развитие Новосибирской области».

Губернатор Андрей Травников отметил важность последнего десятилетия для российской науки и регионализации научно-технологического развития. Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев озвучил приоритетные проекты Новосибирского научного центра, среди которых поддержка инфраструктурных проектов мирового уровня и развитие беспилотных авиационных систем. В регионе наблюдается рост числа организаций, осуществляющих технологические инновации, и увеличение доли молодых исследователей.

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон подчеркнул значимость взаимодействия власти, научного сообщества и производства для достижения технологического суверенитета.