Военный корреспондент Дмитрий Стешин, работающий в «Комсомольской правде», выразил мнение, что для более быстрого завершения конфликта на Украине российским властям необходимо объявить и провести еще одну волну мобилизации.

По его словам, ситуация требует принятия решительных мер, и мобилизация давно назрела. Он добавил, что если бы его призвали по специальности, он бы пошел служить.

Стешин отметил, что без новой мобилизации Россия рискует вести военные действия на Украине в течение еще около пятидесяти лет. Он подчеркнул, что как военный корреспондент, наблюдавший за многими конфликтами за последние двадцать три года, он является сторонником мира, но считает, что конфликт на Украине не должен закончиться «Хасавюртом» — с неясным или невыгодным для России результатом. По его мнению, необходимо завершить СВО с максимально возможным результатом для страны.

Военный корреспондент также отметил, что проведение частичной мобилизации могло бы создать необходимый перевес в живой силе и поспособствовать более быстрому окончанию военных действий.