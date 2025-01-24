Всей семьей на проводы зимы: новосибирцев приглашают с огоньком, традиционными забавами и вкусными угощениями отметить Масленицу

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на яркий семейный праздник «Широкая масленица», который пройдёт 2 марта с 11.00 до 18.00 в Заельцовском парке.
Масленичные гуляния — замечательная традиция, которая объединяет сердца людей. Это -замечательный повод провести выходные всей семьей в одном из любимых мест отдыха горожан – Заельцовском парке.
«Приходи народ честной на Масленицу! Встретим шуткой-прибауткой да румяным калачом. Широко гуляем – весну встречаем!» — веселые скоморохи, традиционные народные игры и забавы, и, конечно, горячие блины – на празднике найдутся развлечения и для взрослых, и для детей.
Традиционный праздник обещает стать ярким событием в завершении зимнего сезона. Попробовать силы в метании валенка или в перетягивании каната – отличная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей.
Зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций, а хороводы соберут гостей в единое дружное кольцо вокруг масленичного чучела.
Самые вкусные угощения и горячий чай заботливо приготовят для новосибирцев и гостей города на фуд-корте. Можно будет отведать полевую кухню, лакомства и продукцию местных сибирских производителей.
Такое захватывающее мероприятие поднимет настроение и оставит самые яркие впечатления в душе каждого сибиряка.
Партнеры мероприятия:
Автопартнёр: Группа компаний «Альт – Парк»
Официальные партнёры: АО «Альфа Банк», ООО «Ястро-переработка» бренды Омичка и Роклер
Партнёр: Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске
Генеральный фуд партнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК
Информационный партнёр: Телеканал «Домашний»
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