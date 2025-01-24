Всей семьей на проводы зимы: новосибирцев приглашают с огоньком, традиционными забавами и вкусными угощениями отметить Масленицу

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на яркий семейный праздник «Широкая масленица», который пройдёт 2 марта с 11.00 до 18.00 в Заельцовском парке.

Масленичные гуляния — замечательная традиция, которая объединяет сердца людей. Это -замечательный повод провести выходные всей семьей в одном из любимых мест отдыха горожан – Заельцовском парке.

«Приходи народ честной на Масленицу! Встретим шуткой-прибауткой да румяным калачом. Широко гуляем – весну встречаем!» — веселые скоморохи, традиционные народные игры и забавы, и, конечно, горячие блины – на празднике найдутся развлечения и для взрослых, и для детей.

Традиционный праздник обещает стать ярким событием в завершении зимнего сезона. Попробовать силы в метании валенка или в перетягивании каната – отличная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей.

Зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций, а хороводы соберут гостей в единое дружное кольцо вокруг масленичного чучела.

Самые вкусные угощения и горячий чай заботливо приготовят для новосибирцев и гостей города на фуд-корте. Можно будет отведать полевую кухню, лакомства и продукцию местных сибирских производителей.

Такое захватывающее мероприятие поднимет настроение и оставит самые яркие впечатления в душе каждого сибиряка.

Партнеры мероприятия:

Автопартнёр: Группа компаний «Альт – Парк»

Официальные партнёры: АО «Альфа Банк», ООО «Ястро-переработка» бренды Омичка и Роклер

Партнёр: Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске

Генеральный фуд партнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК

Информационный партнёр: Телеканал «Домашний»

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