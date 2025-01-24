Жительница Владивостока требует возврата денег за неудачную операцию в клинике Новосибирска

49-летняя жительница Владивостока обратилась в клинику Новосибирска для проведения операции по фейслифтингу.

По её словам, выбор клиники был сделан на основе отзывов. Стоимость операции составила 1,38 миллиона рублей, на которую женщина откладывала деньги целый год.

Однако по приезде в Новосибирск дату операции изменили, а вместо выбранного хирурга процедуру проводил его ученик. Клиника объяснила это необходимостью обучения молодых специалистов.

Через сутки после операции у пациентки начали проявляться осложнения: побелела кожа на подбородке, а через пять дней начался некроз. Реабилитация, стоившая ещё 230 тысяч рублей, не принесла результата.

Для исправления ситуации женщина обратилась в другую клинику, где хирурги обнаружили серьёзные нарушения: в ране остались нитки, начались свищи, а лицо было деформировано. Повторная операция за 63 тысячи рублей также оказалась безуспешной.

Пациентка написала претензию с требованием вернуть деньги за лечение и планирует обратиться в Следственный комитет для разбирательства.