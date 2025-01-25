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общество

День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником

Pikabu.ru

Татьянин день, Татьяна Крещенская, Бабий кут – у 25-го января несколько названий, но суть одна, и она основана на судьбе Святой Татиана Римской. Ниже – открытки для поздравления с православным праздником.

В России святую Татьяну считают покровительницей студентов. Причин на то несколько: 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета (современного МГУ), день памяти святой Татьяны приходится на время завершения осеннего семестра и начало зимних каникул в российских вузах.

Однако обмениваются в этот день поздравлениями не только студенты, но и верующие православные люди. Традиционно они посещают молебен в храмах и рассылают друг другу открытки с ликом святой Татианы Римской.

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 2

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 3

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 4

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 5

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 6

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 7

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 8

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 9

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 10

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 11

Фото День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником 12

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Оксана Чешенок
журналист

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