День памяти святой мученицы Татьяны-2025 – открытки с православным праздником

Татьянин день, Татьяна Крещенская, Бабий кут – у 25-го января несколько названий, но суть одна, и она основана на судьбе Святой Татиана Римской. Ниже – открытки для поздравления с православным праздником.

В России святую Татьяну считают покровительницей студентов. Причин на то несколько: 25 января 1755 года императрица Елизавета подписала указ о создании Московского университета (современного МГУ), день памяти святой Татьяны приходится на время завершения осеннего семестра и начало зимних каникул в российских вузах.

Однако обмениваются в этот день поздравлениями не только студенты, но и верующие православные люди. Традиционно они посещают молебен в храмах и рассылают друг другу открытки с ликом святой Татианы Римской.