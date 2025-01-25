Губернатор Травников восхищён новосибирскими студентами

В честь Дня студента глава Новосибирской области опубликовал в своём телеграмм-канале искренние слова поздравлений для сибирского студенчества.

По мнению губернатора Андрея Травникова, сегодняшний праздник объединяет множество молодых людей нашего региона.

«Сегодня мы отмечаем праздник, который объединяет тысячи молодых людей нашего региона – День студента! Для студентов Новосибирской области открыты огромные перспективы и возможности для развития, – отметил глава региона. – Они не только добиваются высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, но и активно участвуют в общественной жизни и волонтерском движении», написал он в праздничном посте 25 января.

Глава региона считает, что энергия и стремление молодых сибиряков к изменению мира вдохновляют окружающих.

На портале «Сиб.фм» уже опубликована подборка самых новых открыток «С Днем студента» для скачивания и рассылки через мессенджеры.