Народные приметы 25 января: что можно и нельзя делать

25 января по народному календарю отмечается Татьянин день, или Татьяна Крещенская, памятная дата в православном и народном месяцеслове, связанная с именем мученицы Татианы Римской.

В этот день принято молиться святой Татиане о помощи в учебе и успехах в учебном процессе. В народных традициях существует множество обычаев, связанных с этим днем.

Одной из традиций является выпекание караваев в форме солнца, которые старшие хозяйки пекли в домашних условиях. После того как хлеб остывал, его разламывали на кусочки и раздавали домочадцам. Этот обряд символизирует привлечение весны и изгнание крещенских морозов.

Девушки также совершали обряд выбивания грязи из половиков на реке, рано утром, а мужчины помогали им нести коврики. Считалось, что по состоянию коврика можно было судить, какой хозяйкой будет девушка.

Существовала традиция загадывать желание, поднявшись на высокое место и глядя на солнце. Считалось, что если желание будет загадываться искренне, оно обязательно сбудется.

В Татьянин день также существовали запреты: нельзя было выбрасывать мусор, спорить, ругаться, сплетничать и отказывать в помощи. Такие действия считались неблагоприятными и могли привести к бедам.