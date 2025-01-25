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общество проиcшествия

Ночной пожар в Новосибирске унёс жизни трёх человек

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Сегодня в 3:00 в октябрьском районе Новосибирска сгорел частный бревенчатый дом. Под завалами пожарные обнаружили тела двоих взрослых и одного маленького ребёнка.

Несмотря на то, что пожарный расчёт прибыл на место пожара уже через 6 минут, деревянное строение полыхало, как спичка, открытым огнём и по всей площади жилища.

Фото Ночной пожар в Новосибирске унёс жизни трёх человек 2

«Пожар удалось потушить за час и не допустить распространение огня на соседние жилые постройки. Всего реагировали 28 человек и 8 единиц техники МЧС России. Во время проведения работ произошло обрушение веранды и перекрытий дома. Предварительная площадь пожара составила 120 м²», сообщила пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.

По свидетельству соседей, в день перед пожаром к пожилой семейной паре приехала погостить дочь с внучком.

Фото Ночной пожар в Новосибирске унёс жизни трёх человек 3

Под завалами огнеборцы отыскали двух взрослых людей (вероятно, хозяева дома) и ребёнка (предварительно, внучка хозяев). Глава семьи доставлен в ожоговый центр. Его состояние оценивается сибирскими медиками, как тяжёлое.

Остальные обстоятельства ночной трагедии в текущий момент выясняют дознаватели МЧС России и следователи Следственного комитета.

Ранее «Сиб.фм» публиковал суточную сводку пожаров в Новосибирске.

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Оксана Чешенок
журналист

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