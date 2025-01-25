Новосибирский омбудсмен Болтенко рассказала о мерах поддержки семей бойцов СВО

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что в регионе разработана и активно применяется система мер региональной и федеральной поддержки для детей участников специальной военной операции (СВО).

По словам омбудсмена, в области насчитывается около 13 500 социальных паспортов семей участников СВО. Все меры поддержки предоставляются адресно, эффективно и своевременно. Об этом пишет «Весь Искитим».

Дети участников СВО имеют право на следующие виды помощи:

• бесплатное питание для учащихся 5–11-х классов;

• бесплатные секции и кружки в образовательных учреждениях;

• компенсацию родительской платы за детский сад;

• первоочередное зачисление в детские сады и группы продленного дня в школах, а также освобождение от платы за группы продленного дня;

• перевод в образовательные учреждения, расположенные ближе к месту проживания;

• ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих в размере 1958 рублей;

• бесплатные путевки для отдыха и оздоровления;

• медицинскую и психолого-педагогическую помощь, а также занятия с логопедом, дефектологом и педагогом-психологом.

Кроме того, предоставляются материальная и бытовая помощь, социальное обслуживание, а специалисты регулярно посещают семьи участников СВО.

Для семей предусмотрено более 20 мер поддержки, включая компенсацию коммунальных платежей, льготы на проезд, помощь при подготовке детей к школе и финансовую поддержку в трудной жизненной ситуации.

Омбудсмен также отметила, что в регионе поступают обращения от семей, связанные с возвращением отцов домой, а также случаи, когда дети остаются без законных представителей. Все обращения рассматриваются в установленном порядке.