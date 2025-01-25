В Новосибирской области родились 868 Татьян за десятилетие

Ежегодно 25 января Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области Сиф.фм рассказали, сколько Татьян родились в регионе за последние 10 лет. Новорожденных всё реже стали называть этим именем.
В Новосибирской области в 2024 году родились 42 Татьяны. Из них 33 девочки родились в городе Новосибирске. Этим именем называли своих детей матери в возрасте от 20 до 44 лет.
Количество записей актов о рождение девочек, которых нарекли именем Татьяна следующее.
2015 – 157;
2016 – 124;
2017 – 120;
2018 – 92;
2019 – 82;
2020 – 79;
2021 – 80;
2022 – 51;
2023 – 39;
2024 – 42.
Также в ЗАГСе добавили, что в этом году уже родились две Татьяны: 2 и 6 января.
«В городе Новосибирске регистрация рождения девочек с именем Татьяна не производилась», – отметили в управлении.
Так как в полномочия ЗАГСа не входит регистрация по месту жительства, информации о том, сколько всего Татьян проживает в регионе нет.