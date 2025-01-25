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общество

В Новосибирской области родились 868 Татьян за десятилетие

Фото: Сиб.фм

Ежегодно 25 января Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. В Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области Сиф.фм рассказали, сколько Татьян родились в регионе за последние 10 лет. Новорожденных всё реже стали называть этим именем.

В Новосибирской области в 2024 году родились 42 Татьяны. Из них 33 девочки родились в городе Новосибирске. Этим именем называли своих детей матери в возрасте от 20 до 44 лет.

Количество записей актов о рождение девочек, которых нарекли именем Татьяна следующее.

2015 – 157;
2016 – 124;
2017 – 120;
2018 – 92;
2019 – 82;
2020 – 79;
2021 – 80;
2022 – 51;
2023 – 39;
2024 – 42.

Также в ЗАГСе добавили, что в этом году уже родились две Татьяны: 2 и 6 января.

«В городе Новосибирске регистрация рождения девочек с именем Татьяна не производилась», – отметили в управлении.

Так как в полномочия ЗАГСа не входит регистрация по месту жительства, информации о том, сколько всего Татьян проживает в регионе нет.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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