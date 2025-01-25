Сеять или нет рассаду в январе рассказали новосибирские агрономы

Сибирские эксперты в области земледелия и овощеводства рекомендуют учитывать затяжные климатические сроки Западной Сибири и не спешить с посевом рассады. Однако есть одна культура, которая уже в январе требует проращивания семян.

в данный момент лучше сосредоточиться на подготовке: осмотреть семена и подготовить почвогрунты, пока стоит сеять только цветы, овощи следует оставить на потом, убеждена кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

В беседе с нашими коллегами из АиФ-Новосибирск она подчеркнула, что январская спешка с выращиванием рассады овощей может привести к низкому урожаю. По её экспертному мнению, самый оптимальный срок посев рассады овощных культур в Западной Сибири — конец февраля.

Что же касается январского посева цветочной рассады, то Людмила рекомендует уже сейчас посадить в ящики эустому, поскольку она отличается от других цветов медленным начальным ростом.

Также опытный агроном «даёт добро» на посев семян петуньи. Эксперт напомнила, что этот невероятно яркий цветок сеется поверхностно, требует укрытия пленкой и нуждается в дополнительном освещении.

Ранее «Сиб.фм» рассказывал, когда сеять рассаду для богатого урожая-2025.