Следком в Новосибирске поделился подробностями гибели заживо сгоревших людей ночью 25 января

К моменту выхода публикации возбуждено уголовное дело о гибели при пожаре трех человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Первые подробности – ниже.

Дознавателям Следственного отдела по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следкома РФ по Новосибирской области к данному часу удалось выяснить, что рано ночью 25 января 2025 года произошло возгорание частного дома.

В этот момент внутри здания находилось четверо человек: трое взрослых и один несовершеннолетний ребёнок.

«Установлено, что при пожаре погибли две женщины и ребенок. Мужчина смог самостоятельно покинуть горящее жилье и в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», сообщила порталу «Сиб.фм» пресс-служба Следкома РФ по Новосибирской области.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи совместно с сотрудниками МЧС. Они проводят тщательный осмотр места пожара. Экспертами уже изъяты предметы и образцы веществ, по которым назначена судебная пожарно-техническая экспертиза для установления причины и источника возгорания.

Кроме того, с целью установления всех обстоятельств трагедии проводятся и другие следственные действия.

Следим за развитием событий.

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