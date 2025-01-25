В Новосибирске горит девятиэтажное общежитие – не первый случай ЧС в данном здании

Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 заполыхало многоэтажное здание общежития. Жители уверяют, что днём ранее с чердака лилась горячая вода.

Общага на Сибиряков-гвардейцев уже снискала славу многострадального здания. Годом ранее сегодняшнего возгорания, из окон многоэтажки вдруг хлынул водопад.

По словам жителей общежития, вчера с чердака на них обрушился кипяток. А утром на третьем этаже возник пожар.

«Загорелся 3 этаж. На месте на данный момент 17 пожарных машин, 4 из них вышки, 2 скорых», написал один из местных жителей в паблик «АСТ-54 Новосибирск».

По сведениям других жильцов, огонь быстро дошёл до девятого этажа, прибыло 17 пожарных машин, 4 из них вышки, две скорых, а также дежурит машина ИМИ.

Официальных комментариев от ГУ МЧС по Новосибирской области не поступало.

Следим за развитием событий!