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общество

В Новосибирске ожидается оттепель после сильных морозов

Фото: Pexels.com

В воскресенье, 26 января, температура воздуха в Сибири составит -14..-16 градусов, что соответствует обычным значениям для этого времени года.

В понедельник ожидается потепление до -10 градусов.

Об этом сообщил телеграм-канал «ТАСС-Сибирь» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, температура в пределах -10 градусов на 4 градуса превышает среднестатистические значения для сибирской зимы.

В дальнейшем, по прогнозу главного синоптика России, температура в регионах Западной Сибири превысит климатическую норму на 6 градусов. Потепление охватит весь регион, за исключением Таймыра, где в ближайшие дни ожидаются морозы до -36...-41 градуса.

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Игорь Кириченко
Журналист

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