В Новосибирске проведут ремонт дороги Академгородок — Каменушка за 17,4 млн рублей

Управляющая компания единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства и строительства подписала контракт с компанией «Дорсиб Плюс» на ремонт автодороги Академгородок — поселок Каменушка.

Стоимость контракта составляет 17,406 миллионов рублей.

В рамках работ будет заменено дорожное покрытие на площади 8 421 квадратных метров. Также планируется отсыпка обочин щебнем толщиной 10 см, установка двух лежачих полицейских высотой 7 см и установка восьми дорожных знаков. Работы должны быть завершены до 15 июня.

Дорога соединяет Академгородок и поселок Горки Академпарка, предназначенный для сотрудников инновационных компаний-резидентов Технопарка.