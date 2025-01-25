В Новосибирске ушел из жизни замначальника Западно-Сибирского УВДТ по СФО Дроздов

Руководство и личный состав Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу выразили соболезнования в связи с кончиной полковника милиции в отставке, председателя Межрегионального совета ветеранов Юрия Ивановича Дроздова.

Юрий Дроздов начал службу в органах внутренних дел более 50 лет назад. Он прошел путь от инструктора по политико-воспитательной работе до заместителя начальника Западно-Сибирского УВДТ – начальника службы по работе с личным составом.

После выхода на пенсию в 2003 году он в 2012 году возглавил Межрегиональный совет ветеранов. Юрий Иванович активно занимался вопросами ветеранского движения и участвовал в профессиональном воспитании молодых сотрудников транспортной полиции.

Юрия Дроздова вспоминают как одного из ярких представителей старшего поколения транспортных полицейских Сибири.