В Новосибирской области цены снова растут вверх

Обновлённые данные Росстата зафиксировали рост цен на некоторые виды продуктов питания до 40 %.

Больше всего сачкам стоимость традиционно подвергаются сезонные овощи. Так, согласно обновлённым данным Росстата, наибольший прирост показали цены на огурцы. Также лидерами по удорожанию в Новосибирской области стали:

- капуста на 10,14 %,

- картофель — на 5,8 %,

- бананы — на 4,4 %,

- курица — на 5 %,

- индейка — на 3,2 %,

- шоколад — на 3,6 %.

При этом цены на сливки выросли на 3,6 %, стоимость сыров приросла на 3,2 %, на молоко — 2,6 %, на сметану и творог — на 2,5 % и 2,2 % соответственно. Эксперты Росстата отметили, что самый низкий прирост цены показал хлеб и хлебобулочные изделия – всего на 1,5 % и говядина — на 1,7 %.

Подобная инфляционная тенденция наблюдается в соседних областях: Томской, Кемеровской и Омской, а также на Алтае и в республике Хакасия.

Ранее «Сиб.фм» публиковал информацию о том, как новосибирские магазины замораживают цены на продукты первой необходимости.