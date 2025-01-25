В Новосибирской области возможны перебои теле- и радиовещания с 27 января по 2 февраля

Работы запланированы преимущественно на утреннее время.

В период с 27 января по 2 февраля в Новосибирской области могут наблюдаться перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в «РТРС-Новосибирск».

Работы будут проводиться преимущественно утром. Однако в компании уточнили, что их сроки могут измениться из-за неблагоприятных погодных условий или по другим причинам.

Перебои возможны в вещании следующих каналов: Первый канал, «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз ТВ».