Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске

Инцидент произошел в Заельцовском районе.

Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании малолетнего на ледяной горке в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошел 1 января, аттракцион же не отвечает требованиям безопасности и размещен в отсутствие необходимой документации. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Известно, что 9-летний школьник травмировал спину. В больнице оказалось, что у него сломан позвоночник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.