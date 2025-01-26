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вчера 22:07
общество

Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске

Фото: СК РФ

Инцидент произошел в Заельцовском районе.

Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о травмировании малолетнего на ледяной горке в Заельцовском районе Новосибирска. Инцидент произошел 1 января, аттракцион же не отвечает требованиям безопасности и размещен в отсутствие необходимой документации. До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Известно, что 9-летний школьник травмировал спину. В больнице оказалось, что у него сломан позвоночник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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