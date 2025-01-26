Бастрыкин потребовал срочный доклад после того, как стая собак покусала женщину и ребенка из Бердска

Женщине чудом удалось отогнать агрессивных животных.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе проверки после обращения, связанного с нападением на жителей Бердска бездомных собак. В приемную Следственного комитета через социальную сеть «ВКонтакте» обратилась жительница Новосибирской области, сообщившая о том, что в январе этого года в Бердске на нее и ее семилетнего сына напала стая бездомных собак.

Женщина смогла отогнать собак, избежав укусов. Отмечается, что это не первый случай – ранее те же собаки атаковали другого ребёнка. Меры по отлову животных так и не были приняты. О данной ситуации ранее сообщали в средствах массовой информации. Сейчас Управление Следственного комитета по Новосибирской области начало проверку по поступившему обращению.

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