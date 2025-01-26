Гарик Харламов внезапно заговорил о Шреке на Васюганских болотах в Новосибирской области

Комик рассмешил аудиторией необычной шуткой.

Знаменитый комик Гарик Харламов в авторской программе пошутил о Васюганских болотах, расположенных в Новосибирской области.

Телеведущая Юлия Барановская в шоу «Кстати» рассказала о поездке на крупнейшие Васюганские болота, находящиеся на территориях Новосибирской и Томской областей. Её рассказ о путешествии вызвал не только восхищение зрителей, но и шутку Гарика Харламова.

Юлия объяснила, что болота совсем не такие, какими их обычно себе представляют. По её мнению, красота и уникальность этих мест настолько поразительны, что она теперь активно рекомендует Васюганские болота туристам. В будущем здесь планируется развитие экотуризма с прогулками на лодках и каяках.

Харламов решил разрядить обстановку шуткой, спросив: «А Шрек там не живёт?».

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.