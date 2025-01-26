Морозы до -17 градусов ожидаются в Новосибирске на следующей неделе

Опубликован прогноз погоды в мегаполисе.

В Новосибирске на следующей недели ожидается мороз до -17 градусов. Об этом свидетельствуют данные погодного сервиса Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В понедельник, 27 января, температура воздуха днем составит -12 градусов. Однако к ночи уже похолодает до -17 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 28 января, днем потеплеет до -10 градусов. Ночью температура опустится до -13 градусов. В этот день осадков также не предвидится.

В среду, 29 января, днем похолодает до -11 градусов. Ночью ожидается до -15 градусов.

В четверг, 30 января, в мегаполисе днем ожидается температура воздуха в -9 градусов. Однако ночью похолодает до -12 градусов. Прогнозируется небольшой снег.

В пятницу, 31 января, в Новосибирске ожидается мороз также в -9 градусов. Ночью же похолодает до -14 градусов. Также ожидается снег.