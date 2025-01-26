Народные приметы 26 января: что можно и нельзя делать

26 января по народному календарю отмечается Ермилов день, также известный как Еремин день.

В этот день крестьяне уделяли особое внимание мелким домашним животным, особенно собакам и кошкам.

С кошками связано множество примет и поверий. Считается, что они способны чувствовать изменения в погоде и предвидеть события в доме. Например, если кошка начинает умываться — это знак, что в дом скоро придут гости.

В Еремин день существовали обряды, связанные с кошками. Считалось, что если в доме есть больной, его нужно посадить на место, где любит лежать кошка, чтобы ускорить выздоровление. Чтобы ребенок крепко спал, вечером перед сном кошку следовало пустить в его колыбель.

Однако были и предостережения: нельзя спать рядом с кошкой — это может привести к потере рассудка. Также считалось, что обидеть кошку в этот день — к бедам и неприятностям.

26 января запрещалось давать взаймы деньги, соль и хлеб, чтобы избежать трудных времен. Также в этот день не рекомендовали льстить, лгать и конфликтовать, особенно с близкими людьми.