Новосибирский агроном рассказала о посевах рассады в январе-2025

Агроном Шубина рассказала о посеве рассады уже в этом месяце.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, ссылаясь на кандидата сельскохозяйственных наук Людмилу Шубину, в января стоит заняться тщательной подготовкой и отбором семян, а сеять рассаду лучше уже в конце февраля, так как ранние посадки приведут к низкому урожаю.

Однако, по словам эксперта, в январе можно посеять цветы. Так, для посадки отлично подходит петуния.

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