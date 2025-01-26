Новосибирцам рассказали, что нельзя делать в Ермилов день 26 января

26 января в Православной Церкви вспоминают великомучеников Ермила и Стратоника Синигодонских, которые жили в III-IV веках и пострадали при царе Ликинии.

В этот день существует ряд народных примет и запретов. Об этом пишет издание «АиФ-Новосибирск».

Согласно традициям, 26 января обычно были холода, и люди старались не выходить из дома, чтобы избежать болезней. Говорили: «Ерема на печи – болезнь одолей и больше не болей». В этот день также не рекомендовалось сквернословить, ругаться, гулять или сплетничать, чтобы не простудиться и избежать бед.

Предки часто проводили время дома, поддерживая тепло в печи. В древности было особое почитание кошек, поскольку по преданию они утешали мученика Ермила в темнице. В связи с этим в народе существовало правило — относиться к домашним питомцам с лаской. Считалось, что если в этот день кошка погибнет от рук человека, то это принесет несчастье, которое продлится семь лет. Также не было принято отгонять кошку пинком — это могло привести к болезни.

В этот день также избегали переходить дорогу после черной кошки, собаки или петуха, так как считалось, что это может привести к пожарам или воровству.