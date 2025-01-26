Новосибирцев обвиняют в краже почти 30 млн руб с «Пушкинских карт»

Жители Новосибирска украли с «Пушкинских карт» почти 30 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в столице Сибири завершили расследование уголовного дела о мошенничестве — трое местных жителей зарегистрировали аккаунт на портале PRO.Культура.РФ, после чего публиковали там анонсы концертов и кинопоказов.

В результате новосибирцы оплачивали все билеты по «Пушкинским картам», однако на самом деле указанные мероприятия не проводились. Сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей.

Сейчас все материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 8% жителей Новосибирска дважды попадались на уловки кибермошенников