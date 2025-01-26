Опубликованы кадры разрушенных храмов в Новосибирске

Новосибирск, некогда известный как Новониколаевск, пережил непростую судьбу, связанную с утратой многих религиозных объектов.

Истоки и развитие города

До 1925 года Новосибирск носил имя Новониколаевск, данное в честь святителя Николая Чудотворца. Город начал своё развитие в конце XIX века как небольшое поселение на берегу Оби, возникшее во время строительства Транссибирской магистрали. Уже к 1903 году оно получило статус города, охватив современные Центральный и Железнодорожный районы.

Первые храмы Новониколаевска

К моменту переименования города на его территории находились восемь православных храмов, католический костёл и мечеть. До наших дней сохранились лишь три из них: Вознесенский кафедральный собор, Александро-Невский собор и Покровская церковь. Эти памятники архитектуры начала XX века сегодня являются важной частью культурного наследия.

Пророко-Данииловская церковь

Первым храмом Новониколаевска стала Пророко-Данииловская церковь, построенная в 1898 году неподалёку от железнодорожного вокзала. Деревянное здание с колокольней просуществовало до середины XX века, после чего на его месте был построен жилой дом.

Утрата католического костёла

Католический костёл святого Казимира, возведённый в 1909 году для польской общины города, располагался на месте современного ЦУМа. Костёл, построенный из кирпича, был снесён в 1960-е годы для строительства торгового центра.

Кладбищенская церковь Воскресения Христова

Церковь Воскресения Христова, построенная в 1907 году на месте нынешнего Центрального парка, служила для отпевания усопших. Однако перепланировка территории привела к тому, что многие могилы остались под прогулочными дорожками и аттракционами.

Другие храмы и их судьба

Среди других значимых храмов можно выделить Успенский храм на территории современного парка «Берёзовая роща», Никольский храм села Кривощёково и храм при школе в селе Малое Кривощёково. Большинство этих сооружений не сохранились до наших дней.

Особого внимания заслуживает Никольский храм новосибирского гарнизона, построенный из кирпича в 1913 году. Средства на его возведение выделялись из государственной казны.