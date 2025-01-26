Опубликованы кадры разрушенных храмов в Новосибирске

Новосибирск, некогда известный как Новониколаевск, пережил непростую судьбу, связанную с утратой многих религиозных объектов.
Истоки и развитие города
До 1925 года Новосибирск носил имя Новониколаевск, данное в честь святителя Николая Чудотворца. Город начал своё развитие в конце XIX века как небольшое поселение на берегу Оби, возникшее во время строительства Транссибирской магистрали. Уже к 1903 году оно получило статус города, охватив современные Центральный и Железнодорожный районы.
Первые храмы Новониколаевска
К моменту переименования города на его территории находились восемь православных храмов, католический костёл и мечеть. До наших дней сохранились лишь три из них: Вознесенский кафедральный собор, Александро-Невский собор и Покровская церковь. Эти памятники архитектуры начала XX века сегодня являются важной частью культурного наследия.
Пророко-Данииловская церковь
Первым храмом Новониколаевска стала Пророко-Данииловская церковь, построенная в 1898 году неподалёку от железнодорожного вокзала. Деревянное здание с колокольней просуществовало до середины XX века, после чего на его месте был построен жилой дом.
Утрата католического костёла
Католический костёл святого Казимира, возведённый в 1909 году для польской общины города, располагался на месте современного ЦУМа. Костёл, построенный из кирпича, был снесён в 1960-е годы для строительства торгового центра.
Кладбищенская церковь Воскресения Христова
Церковь Воскресения Христова, построенная в 1907 году на месте нынешнего Центрального парка, служила для отпевания усопших. Однако перепланировка территории привела к тому, что многие могилы остались под прогулочными дорожками и аттракционами.
Другие храмы и их судьба
Среди других значимых храмов можно выделить Успенский храм на территории современного парка «Берёзовая роща», Никольский храм села Кривощёково и храм при школе в селе Малое Кривощёково. Большинство этих сооружений не сохранились до наших дней.
Особого внимания заслуживает Никольский храм новосибирского гарнизона, построенный из кирпича в 1913 году. Средства на его возведение выделялись из государственной казны.