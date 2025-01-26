Министерство обороны Российской Федерации сообщает о продолжении специальной военной операции.

Харьковское направление

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе Волчанска. Противник понес потери до 45 военнослужащих, одной боевой бронированной машины, двух автомобилей и одного орудия полевой артиллерии.

Харьковская область и Донецкая Народная Республика

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов. Общие потери составили более 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, а также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Донецкое направление

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили тактическое положение. На участках у Белогоровки, Дачного и других населенных пунктов потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, одну боевую машину и три транспортных средства.

Группировка войск «Центр»

Заняты более выгодные рубежи в Донецкой Народной Республике. Потери противника оцениваются в 550 военнослужащих, один танк, пять боевых машин, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Запорожская область и Донецкая Народная Республика

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение ВСУ на нескольких участках. Потери противника составили свыше 170 военнослужащих, одну боевую машину, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Херсонское направление

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение силам противника в районах Токаревки, Антоновки и других населенных пунктов. Потери составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

Средства оперативно-тактической авиации, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 объектам, включая военные аэродромы, склады беспилотников и скопления живой силы противника.

Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 44 беспилотных аппарата.