Сильный пожар сегодня ночью произошёл в частном доме на улице Коминтерна в Новосибирске

Пять человек эвакуировались до приезда пожарных.

В Дзержинском районе в 03:42 на улице Коминтерна произошел серьезный пожар в частном доме. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля, шло распространение огня на соседний частный дом. Пострадавших нет.

«В 04:31 пожар локализован. В 05:25 ликвидировано открытое горение», — сообщили в пресс-службе ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области.

К реагированию привлечены: 44 человека, 13 ед. техники, из них от МЧС 37 человек, 10 ед. техники.

Самостоятельно из двух домов эвакуировались 5 человек, в том числе 3 ребёнка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.