Стала известна погода в конце января-2025 в Новосибирске

О погоде на следующую неделю рассказали в Новосибирске.

По данным сервиса “Яндекс.Погоды”, завтра, 27 января 2025 года, в Новосибирске ожидается потепление до -10 градусов. Ветер подует со скоростью до трех метров в секунду.

28 января, во вторник, станет чуть холоднее — до -12 градусов максимум. Однако ветер усилится уже до пяти метров в секунду и пойдет небольшой снег.

В среду, 29 января, и в четверг, 30 января, температура воздуха будет варьироваться от -12 до -9 градусов. Также продержатся осадки в виде снега.

Морозы начнут возвращаться уже в последний день января — ожидается похолодание до -17 градусов в пятницу, 31 числа.

В субботу и в воскресенье, 1 и 2 февраля, будет идти непрерывно снег, а столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Напомним, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске