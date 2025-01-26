В чем заключается вирусная популярность музыки 90-х у подростков — рассказали в Новосибирске

В Новосибирске объяснили, почему подростки полюбили старую музыку.

За последнее время музыка 90-х неожиданно стала трендом среди подростков. Если интерес к ней у старшего поколения объясним, то популярность хитов «Миража», «Комбинации», «Руки вверх», Андрея Губина и Надежды Кадышевой среди молодежи – явление новое.

По данным портала BFM-Новосибирск, причина резкой любви к старой музыке заключается в социальных сетях, где в видео TikTok и YouTube Shorts активно используют эти песни для фона.

«Это очень необычно. Когда мне было 16, для меня музыка, которую любили родители, была из разряда «нафталин» и меня не интересовала. Мои дети–подростки, как я недавно выяснил, слушают Андрея Губина, Надежду Кадышеву и еще многих из тех, про кого даже я забыл», — поделился местный житель.

Напомним, что в Новосибирске 1 февраля для посетителей откроется Музей космонавтики