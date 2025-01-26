В Искитимском районе за первые 20 дней года произошло 6 ДТП

В период с 1 по 20 января 2025 года на территории Искитима и Искитимского района зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области, пишет «Весь Искитим».

В результате ДТП погиб один человек, семеро получили травмы различной степени тяжести. ДТП с участием детей за указанный период не зафиксировано.

По данным Госавтоинспекции, два происшествия произошли в Искитиме, одно — в поселке Чернореченский, одно — в рабочем поселке Линево, еще два — на федеральных и региональных трассах.

Основными причинами аварий стали переход проезжей части в неположенном месте, несоблюдение очередности проезда и выезд на встречную полосу движения.