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Авто общество

В Новосибирске начали массово ловить нетрезвых водителей

Фото: Сиб.фм

Акция «Нетрезвый водитель» проходит в Новосибирске.

До 27 января 2025 года в Новосибирске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Сейчас сотрудники ведомства массово проверяют всех водителей столицы Сибири, и в случае, если кто-то попадется за рулем выпившим, им грозят жесткие санкции в виде штрафов и лишение водительских прав.

Известно, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним, что в Искитимском районе за первые 20 дней года произошло 6 ДТП

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Валерия Митрохина
Журналист

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