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общество

В Новосибирске произойдут временные перебои телесигнала 27 января

Фото: Сиб.фм

О перебоях в теле- и радиотрансляциях рассказали в Новосибирске.

По данным пресс-службы РТРС, в период с 27 января по 2 февраля 2025 года в Новосибирской области произойдут перебои в теле- и радиотрансляциях.

Временно прекратят свою работу такие популярные телеканалы как: «Россия 24», «Карусель», Первый канал, НТВ, «Россия 1», «ТВ Центр», «Матч!», «Петербург — 5 канал», ОТР и «Россия Культура», «Муз-ТВ», ТНТ, «МИР», «Звезда», «Пятница!», ТВ-3, «Домашний», СТС, «Спас» и РЕН ТВ.

Напомним, что в Новосибирске 1 февраля для посетителей откроется Музей космонавтики

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Валерия Митрохина
Журналист

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