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общество

Житель Новосибирска собрал коллекцию из 450 монет

Фото: сайт объявлений

В Новосибирске местный житель выставил на продажу коллекцию из 450 монет.

На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже коллекции из 400–450 российских монет. За нее продавец хочет получить 151 000 рублей.

По его словам, это хороший вариант для начинающих нумизматов или коллекционеров, ищущих редкие экземпляры.

В основном представлены 10-рублевые биметаллические монеты, но также есть и номиналы 1, 2, 5 и 25 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске продают котят породы курильский бобтейл

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Валерия Митрохина
Журналист

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