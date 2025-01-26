Житель Новосибирска собрал коллекцию из 450 монет

В Новосибирске местный житель выставил на продажу коллекцию из 450 монет.

На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже коллекции из 400–450 российских монет. За нее продавец хочет получить 151 000 рублей.

По его словам, это хороший вариант для начинающих нумизматов или коллекционеров, ищущих редкие экземпляры.

В основном представлены 10-рублевые биметаллические монеты, но также есть и номиналы 1, 2, 5 и 25 рублей.

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