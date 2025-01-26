Жителю Новосибирска назначили обязательные работы за ловлю краснокнижных рыб

В Новосибирской области браконьер получил обязательные работы за ловлю краснокнижных рыб.

В Мошковском районе Новосибирской области суд вынес приговор местному жителю за незаконный вылов редких видов рыб. По данным Управления судебного департамента, ущерб окружающей среде превысил 520 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина с помощью моторной лодки выловил сибирского осетра. В тот же день он использовал запрещенную снасть с 140 крючками, поймав ещё девять экземпляров стерляди.

В результате суд приговорил его к 280 часам обязательных работ и обязал возместить нанесенный природе ущерб.

Напомним, что в Новосибирской области за ночь сгорели два частных дома