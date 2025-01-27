Имитация бизнеса через компьютерную игру: российские школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству

Школьникам предлагают запустить виртуальный бизнес с нуля и заработать на продажах

Стартовала Всероссийская олимпиада по предпринимательству, организаторы которой решили отказаться от бумажных тестов, предложив школьникам испытать свои силы в компьютерной игре Business Cats.

Очередной проект образовательного центра «Алабуга Политех». Олимпиада уже не первый год привлекает внимание старшеклассников, где, вместо сдачи привычных экзаменов, участники занимаются продажей котят.

«А ТЫ КУПИ КОТА»: В ЧЕМ ЖЕ БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ?

Участие в олимпиаде открыто для всех школьников страны с 7 по 11 классы. Игра предлагает взять на себя роли владельцев питомников или зоомагазинов. Они должны управлять полным циклом – от разведения котят до их продажи. Участникам предстоит учитывать множество факторов: от анализа рыночного спроса до лечения животных. Игра ограничена по времени и ходам, что добавляет элемент напряжения и требует внимательности.

Сначала необходимо пройти заочный отборочный тур, включающий обучающие уровни и онлайн-сессии. Эти этапы помогут накопить баллы для перехода к очной части, где игра перейдет из виртуального в реальный мир, а участники поделятся на команды и начнут конкурировать как настоящие компании.

Решающий этап состоится в конце апреля, так что отбор на олимпиаду все еще ведется. Финалистам придется пройти через все «медные трубы», с которыми сталкиваются бизнесмены в реальной жизни. Так и определится самый предприимчивый школьник России.

ИМИТАЦИЯ РЕАЛЬНОГО РЫНКА

Основная цель любого предпринимателя – заработать. Поэтому симулятор решили не усложнять какими-то тестами или кейсами. Организаторы заявляют, что на базе простой игры можно выявить предпринимательские способности у детей. Получается имитация реального рынка. Вдобавок участники кредитуются друг у друга, чтобы масштабировать бизнес. Таким образом, развевается миф о том, что кредит – это плохо. Считается, в бизнесе, чтобы хорошо начать, нужно брать кредиты. В игре можно победить и без кредита, но вероятность успеха уже снижается.

Игра для понимания несложная, она максимально приближена к реальности. Симулятор, по словам организаторов, развивает аналитические и коммуникативные способности.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вовсе заявил о необходимости внедрения бизнес-симуляторов в образовательный процесс: «Я считаю, что бизнес-симулятор Business Cats следует внедрить в образовательный процесс всех школ, чтобы молодежь могла осваивать основы экономики». А не так давно Business Cats даже вошел в образовательную программу «Финансовая грамотность», аккредитованную Ассоциацией развития финансовой грамотности.

Кроме того, эта бизнес-симуляция масштабируется, и сегодня дошла до стран СНГ (Киргизия, Узбекистан). Бизнес-симулятор по финансовой грамотности внедрен в их школы. Там ребята со школьной скамьи обретают навыки предпринимательства.

В конечном итоге, Business Cats – это попытка привлечь молодежь к изучению основ финансовой грамотности через игровой формат. Время покажет, насколько эффективным окажется этот подход к образованию и подготовке будущих предпринимателей.

ЧТО ТАМ С ПРОДАВЦАМИ?

В России действительно серьезный дефицит кадров, но не продавцов, а рабочих специальностей. В «Алабуга Политех» обучают на те профессии, которые необходимы сегодня российской промышленности. Однако, предприятия изменились, инженерам теперь приходится управлять не простым оборудованием, а современными автоматизированными комплексами.

Что еще удивляет: здесь вчерашние школьники учатся и работают одновременно. Такой подход поначалу настораживает, но, с другой стороны, какой студент не подрабатывает во время учебы. Только тут не придется кричать: «Свободная касса!». На первом курсе студенты работают два дня в неделю по специальности, три дня обучаются у инженеров-наставников с заводов особой экономической зоны – и все это только в первой половине дня, а каждый вечер они дополнительно посещают пары в государственном колледже. Такой уникальный подход в образовании позволяет выпускникам по окончании обучения стать высококвалифицированными и востребованными специалистами на рынке труда, имея не только диплом об образовании, но и опыт работы. Да, загруженность серьезная – не для каждого.

Подход необычный, как и сама олимпиада, в результате которой появляется возможность беспрепятственного поступления в «Алабуга Политех» на желаемое направление.