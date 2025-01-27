Глава Союза отцов Новосибирской области Майоров отреагировал на критику хита «Сигма бой» со стороны Запада

Популярность вирусного хита «Сигма бой», исполняемого российскими школьницами Betsy (Светланой Чертищевой) и Марией Янковской, продолжает расти, несмотря на критику в Европарламенте. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал ситуацию, подчеркнув важность песни как культурного явления.

В разговоре с Сиб.фм Майоров отметил, что песня, несмотря на её лёгкий и юмористический характер, несёт в себе элементы традиционных ценностей, которые близки российскому обществу.

«Несмотря на все вызовы и препятствия, российские артисты продолжают завоевывать мировую сцену, попадая в международные музыкальные чарты. Это яркий пример того, как современная молодёжная культура помогает миллионам людей по всему миру лучше узнать нашу страну», — заявил он.

Майоров также прокомментировал критику со стороны зарубежных политиков.

«Хотя смысловая нагрузка песни "Сигма бой" может показаться не такой глубокой, она чётко отражает традиционные ценности, важные для нашего общества, что является важным и позитивным моментом. Что, конечно, не может не вызывать противодействие со стороны, русофобов и фашистов всех мастей», — подчеркнул он.

Тем временем скандал вокруг песни разгорается. Немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить песню на территории ЕС, обвинив её в пропаганде «патриархальных и пророссийских взглядов». По мнению Риль, композиция представляет собой инструмент «российского проникновения» в популярный подростковый дискурс, особенно среди молодёжи Германии и Украины. Она призвала страны Евросоюза принять решительные меры для борьбы с подобными явлениями.

Песня «Сигма бой» набирает популярность с октября 2024 года. Трек набрал десятки миллионов прослушиваний и занял высокие позиции в международных чартах, включая топ-10 Billboard.