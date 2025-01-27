Мастера цеха признали виновной во взрыве на заводе в Новосибирской области

Искитимский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера цеха АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Любови Карасюк.

Её признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к взрыву и травмированию сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что 17 ноября 2023 года заливщик 4-го разряда извлекал взрывчатое вещество из артиллерийского снаряда. Из-за отсутствия контроля со стороны мастера цеха параметры технологического процесса не были соблюдены. При механическом воздействии произошло воспламенение 15–20 граммов взрывчатого вещества. В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека.

Одному из пострадавших ампутировали левую кисть, у него также диагностированы ожоги глаз и травма правого глаза. Ещё трое сотрудников получили лёгкий вред здоровью.

Любовь Карасюк признала свою вину. Суд назначил ей штраф в размере 300 тысяч рублей.