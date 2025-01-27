Метод лечения аритмии без хирургического вмешательства протестировали в Новосибирске

В Новосибирске испытали новый метод лечения аритмии без операции.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина разработали технологию, позволяющую бороться с аритмией без хирургического вмешательства.

Специалисты рассказали о том, что данный метод основан на точечном воздействии ионизирующего излучения на определенные участки сердца.

По словам заместителя генерального директора центра по науке, ведущего хирурга-аритмолога Александра Романова, технология использует определенно рассчитанную дозу облучения, что позволяет воздействовать только на нужные зоны, не повреждая окружающие ткани.

Также уточняется, что в перспективе этот метод может быть адаптирован для лечения онкологических пациентов с избыточным весом.