82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 10:20
пробки
3/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 10:20
пробки
3/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
сегодня 07:38
общество

Метод лечения аритмии без хирургического вмешательства протестировали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске испытали новый метод лечения аритмии без операции.

Как сообщает информационное агентство ТАСС, специалисты НМИЦ имени академика Мешалкина разработали технологию, позволяющую бороться с аритмией без хирургического вмешательства.

Специалисты рассказали о том, что данный метод основан на точечном воздействии ионизирующего излучения на определенные участки сердца.

По словам заместителя генерального директора центра по науке, ведущего хирурга-аритмолога Александра Романова, технология использует определенно рассчитанную дозу облучения, что позволяет воздействовать только на нужные зоны, не повреждая окружающие ткани.

Также уточняется, что в перспективе этот метод может быть адаптирован для лечения онкологических пациентов с избыточным весом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в