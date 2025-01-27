Мороз до -20 градусов. Опубликован прогноз погоды на последнюю неделю января

Сибирякам рекомендовано утеплиться.
Второй месяц зимы в Новосибирске выдался богатым на перепады температуры. Легкая минусовая температура неоднократно на несколько сменялась суровыми морозами. Горожане в эти дни стараются утепляться и выходить из дома только при крайней необходимости, а сотрудники ГИБДД и вовсе перекрывают федеральные трассы. Водителям же рекомендуют быть предельно внимательными на дороге. Какой будет погода в последнюю неделю января. Сиб.фм публикует полный прогноз, согласно сервису «Яндекс Погода».
27 января
Утром −15°...−14°, днем до -12°, ночью до −10°.
28 января
Утром и днем до −10°, ночью −13°.
29 января
Утром до −12, днем и вечером до −11°.
30 января
Утром −15°...−16°, днем и ночью до −13°.
31 января
Утром и днем −15°...−16°, ночью до −21°.
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