Новосибирская область укрепляет позиции в международной торговле аграрной продукцией

Новосибирская область продолжает активно наращивать экспорт аграрной продукции, демонстрируя высокие темпы роста.

В 2023 году продукция региона впервые поступила на рынки Филиппин, Бенина и Кубы, расстояние до которых составляет 5 560 км, 8 550 км и 11 210 км соответственно. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По объему экспорта продукции агропромышленного комплекса Новосибирская область заняла 12-е место в стране, а ее доля в Сибирском федеральном округе составила треть от общего объема экспорта.

На мировом рынке продукция региона представлена в 202 странах, из которых 55 получают сырье и переработанную продукцию. В 2024 году география поставок была расширена еще на семь стран, включая Египет, Бангладеш, Пакистан, Ирак, Бенин, Черногорию и Филиппины.

Общий объем экспорта в 2024 году составил 2,132 миллиона тонн, что на 485 миллионов долларов больше, чем в 2023 году. Целевой показатель, установленный на 2024 год, был выполнен на 156,7%, а в сопоставимых ценах — на 142%. Заместитель председателя правительства Новосибирской области и министр сельского хозяйства Андрей Шинделов отметил успешность прошедшего года для региона.