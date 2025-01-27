Новосибирский депутат Аксёненко прокомментировал поддержку матерей-студенток

Президент РФ Владимир Путин распорядился усилить поддержку матерей-студенток.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, для женщин, «обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях» до уровня МРОТ предлагается увеличить размер пособия по беременности и родам.

В свою очередь, новосибирский депутат Госдумы РФ Александр Аксёненко прокомментировал поручение Владимира Путина о поддержке матерей-студенток, отметив, что такая мера может стать значительным подспорьем для студентов с детьми, обеспечивая достойный уровень жизни.

Аксененко также поддержал инициативу по строительству жилья для семейных студентов, подчеркнув важность создания условий для их проживания.

Напомним, что новосибирский депутат Александр Аксёненко назвал победой сохранение ставки на уровне 21%