Новосибирский музыкант Юрий Башмет дал совет SHAMAN

Песни SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) могут быть включены в школьную программу по музыке.

Это предложение направлено депутатам Госдумы РФ. Если инициатива будет поддержана, песня «Я – русский» начнёт звучать в учебных заведениях с 1 сентября. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Известный дирижер и народный артист СССР Юрий Башмет положительно отнесся к творчеству SHAMAN, однако отметил, что ему стоит работать над профессиональными качествами и чувством вкуса в музыке.

«Я еще не очень хорошо знаком с творчеством SHAMAN. То, что у него есть данные, это безусловно», — сказал Башмет.

Новосибирцы смогут оценить творчество SHAMAN лично уже 19 февраля, когда артист выступит на «Сибирь-Арене» с новой концертной программой «Победа!». В программу войдут как новые песни, так и популярные хиты, такие как «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие.